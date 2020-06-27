Минимальную зарплату в Украине в этом году могут увеличить до 5 тысяч гривен

Президент Владимир Зеленский анонсировал повышение минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривен в этом году. Повышение произойдет с 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В правительстве разработали предварительный график повышения минимальной заработной платы. В следующем году, а именно с 1 января, минимальная зарплата вырастет до 6 тысяч гривен, а уже с 1 июля она составит 6,5 тысячи гривен.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние населения - главный показатель нашей эффективности", - отметил Зеленский.

Отметим, по состоянию на сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 гривен. В государственном бюджете на 2020 не предусматривалось увеличение минимальной зарплаты в течение года.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Украине в 9-12 раз меньше, чем в самых богатых странах Европейского союза.

Напомним, ранее Зеленский распорядился повысить заработную плату медицинским работниками с 1 сентября этого года.

Кроме того, в Украине хотят увеличить прожиточный минимум, этот процесс планируют проводить в два этапа.