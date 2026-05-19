Минимальная зарплата военнослужащих ВСУ составит 30 тысяч грн, - Сырский

"Минимальный уровень денежного обеспечения будет 30 тысяч гривен", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что будут также доплаты для категорий военнослужащих - в первую очередь, которые участвуют в активных боевых действиях.

"В первую очередь это для военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых, бригад морской пехоты. То есть те должности, которых не хватает на поле боя", - пояснил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что это должно создать дополнительный стимул для привлечения людей в армию. По его словам, эти изменения должны быть утверждены до конца мая.

Напомним, в Украине готовят масштабные изменения в армии: военнослужащим в тылу и на передовой планируют повысить зарплаты, для пехоты ввести специальные контракты, а мобилизованных - начнут "демобилизовать".

Кроме того, президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии. При этом он отметил, что финансирование на это пока отсутствует.