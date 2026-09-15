Минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине вырастут на 10%: в Раде раскрыли цифры

Согласно обнародованным данным, с 1 января 2027 года минимальная заработная плата должна составлять 9546 гривен.

Для сравнения, в 2026 году минималка установлена на уровне 8 647 гривен. Таким образом ее планируют увеличить на 899 гривен.

В процентном выражении повышение составит 10,4%.

Какие еще изменения предусмотрели в госбюджете на 2027 год

В проекте государственного бюджета на 2027 год также предусмотрено повышение других основных социальных стандартов примерно на 10%. Об этом сообщила народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

С 1 января 2027 года общий прожиточный минимум планируется установить на уровне 3 559 гривен, что на 10,9% больше, чем в 2026 году.

Для отдельных категорий населения предусмотрены следующие показатели:

для трудоспособных лиц – 3 691 гривна;

для лиц, потерявших трудоспособность - 2 878 гривен;

базовая величина для расчета помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью – 4 000 гривен.

В то же время, в проекте бюджета предусмотрели изменения, касающиеся индексации зарплат бюджетников.

Речь идет о ежемесячной доплате, которая частично компенсировала работникам рост цен. В январе 2027 года его, по словам Василевской-Смаглюк, планируют не выплачивать. То есть, накопленный до декабря 2026 года показатель индексации обнулят.

В последствии отсчет для новой индексации начнется с нуля. Право на соответствующую выплату возникнет только после того, как инфляция снова превысит установленный законодательством порог.

Дефицит бюджета Украины

Напомним, 1 сентября глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сообщила, что за первые восемь месяцев 2026 года общий фонд госбюджета недополучил 33,1 млрд гривен запланированных доходов.

На фоне проблем с поступлениями правительство перешло в режим жесткой экономии и нашло 70 млрд гривен для нужд Сил обороны.

Впоследствии премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Силам обороны дополнительно нужно 27 млрд долларов. Из-за дефицита средств правительство ищет новые источники финансирования, среди которых заморожены российские активы, кредиты и дополнительная поддержка от ЕС.