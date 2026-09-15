Минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине вырастут на 10%: в Раде раскрыли цифры

Минимальную заработную плату в Украине планируется повысить с 1 января 2027 года. Соответствующие изменения были заложены в проекте государственного бюджета на следующий год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Согласно обнародованным данным, с 1 января 2027 года минимальная заработная плата должна составлять 9546 гривен.
Для сравнения, в 2026 году минималка установлена на уровне 8 647 гривен. Таким образом ее планируют увеличить на 899 гривен.
В процентном выражении повышение составит 10,4%.
В проекте государственного бюджета на 2027 год также предусмотрено повышение других основных социальных стандартов примерно на 10%. Об этом сообщила народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
С 1 января 2027 года общий прожиточный минимум планируется установить на уровне 3 559 гривен, что на 10,9% больше, чем в 2026 году.
Для отдельных категорий населения предусмотрены следующие показатели:
В то же время, в проекте бюджета предусмотрели изменения, касающиеся индексации зарплат бюджетников.
Речь идет о ежемесячной доплате, которая частично компенсировала работникам рост цен. В январе 2027 года его, по словам Василевской-Смаглюк, планируют не выплачивать. То есть, накопленный до декабря 2026 года показатель индексации обнулят.
В последствии отсчет для новой индексации начнется с нуля. Право на соответствующую выплату возникнет только после того, как инфляция снова превысит установленный законодательством порог.
Напомним, 1 сентября глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сообщила, что за первые восемь месяцев 2026 года общий фонд госбюджета недополучил 33,1 млрд гривен запланированных доходов.
На фоне проблем с поступлениями правительство перешло в режим жесткой экономии и нашло 70 млрд гривен для нужд Сил обороны.
Впоследствии премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Силам обороны дополнительно нужно 27 млрд долларов. Из-за дефицита средств правительство ищет новые источники финансирования, среди которых заморожены российские активы, кредиты и дополнительная поддержка от ЕС.
Параллельно возрастают риски для социальных расходов. 10 сентября министр финансов Сергей Марченко предупредил о возможных задержках социальных выплат, если Украина не получит необходимое внешнее финансирование.
На этом фоне правительство определило для Верховной Рады дедлайны по законопроектам, необходимым для привлечения международной помощи. Украина рискует потерять значительную часть из 29,5 млрд долларов запланированного финансирования, если парламент не успеет вовремя принять необходимые решения.