Украина рискует потерять миллиардную помощь: депутатам дали дедлайны для голосования

Украина рискует потерять значительную часть из 29,5 млрд долларов международного финансирования, если депутаты не успеют вовремя принять необходимые законопроекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Премьер-министр заявил, что ситуация с государственными финансами близка к критической. Он призвал народных депутатов как можно быстрее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи.

После предыдущих совещаний с парламентариями правительство официально направит всем депутатам и профильным комитетам график с конкретными сроками для каждого необходимого голосования.

В случае нарушения этих дедлайнов, Украина рискует потерять значительную часть с 29,5 млрд долларов предусмотренного международного финансирования.

Эти средства, по словам Корецкого, необходимы для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и прежде всего потребностей Сил обороны.

Что должно сделать правительство

Отдельная часть обязательств лежит на Кабинете Министров. Правительство должно выполнить 42 решения, необходимых для обеспечения международной финансовой поддержки.

Ранее Кабмин планировал завершить работу до 1 ноября. Однако из-за сложности ситуации правительство решило ускорить процесс и теперь планирует выполнить все свои обязательства до 15 октября.

"Со своей стороны Правительство гарантирует полное выполнение своей части обязательств – это 42 решения", - отметил премьер.

Что обсудили с партнерами

14 сентября прошла встреча с послами стран G7 и государств-членов Европейского Союза. В нем приняли участие председатель Верховной Рады, министры, депутаты и руководители парламентских комитетов.

Стороны обсудили необходимость согласованной работы властей, чтобы обеспечить дальнейшее получение Украиной международной финансовой поддержки.

Чиновники заявили о готовности вместе с депутатами прорабатывать каждый законопроект, отдельные формулировки и нормы, необходимые для скорейшего принятия решений.

Корецкий также поблагодарил председателя Верховной Рады за участие в дискуссии, а дипломатов - за вовлеченность и готовность помочь.

Премьер подчеркнул, что правительство выполнит свою часть необходимых решений, и призвал депутатов всех фракций и групп также ответственно отнестись к установленным срокам.