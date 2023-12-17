Минимальная зарплата в Польше вырастет: сколько могут заработать украинцы

В Польше в следующем месяце повысят минимальную зарплату до 3222 злотых (почти 30 тысяч гривен). Рост ставок оплаты труда будет рекордным за последние 15 лет.
Это положительно повлияет на зарплаты неквалифицированных работников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное агентство Gremi Personal.
В январе 2024 года минимальная заработная плата в Польше составит 29 810 грн. Такое повышение повлияет на оплату труда неквалифицированных работников – например, рабочих заводов, складов и фабрик. Большинство украинцев работает в Польше именно на таких работах.
Как отмечают в агентстве, для высококвалифицированных рабочих, например, электриков, сварщиков, швей, слесарей, повышение минимальной зарплаты мало что изменит. Такие специалисты раньше получали на 30% больше обычных работников, а с января их ставки сравниваются.
"Для того чтобы зарабатывать больше, узкопрофессиональные специалисты должны повышать свою квалификацию. Кроме того, и работодатели могут ощутить значительное давление в связи с увеличением затрат на оплату труда", –говорят в компании.
В этом году женщинам без знания языка и специальных навыков предлагают в Польше простые вакансии:
Минимальная ставка на таких вакансиях составляет 19 злотых в час (177 грн). На вакансиях, требующих узкой квалификации, например швея, пекарь или повар, предлагают от 250 грн в час.
"Новое правительство Польши подтверждает свою готовность поддерживать партнерство и сотрудничество с Украиной. Это свидетельствует об обязательстве создавать безопасную и стабильную среду для всех граждан, которые выбирают Польшу как свое место трудоустройства и проживания", – отмечает заместитель генерального директора Gremi Personal Дамиан Гузман.
Напомним, мы писали, сколько украинцев в Польше арендуют жилье. Уровень социальных выплат в Польше не позволяет прожить без работы, но зарплаты в Польше позволяют арендовать отдельное жилье.
Также мы рассказывали, что поток украинских беженцев в Европу возрос. Польша – среди стран, где увеличилось количество украинцев.
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