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Все меньше в домах поляков. Сколько украинцев в Польше арендуют жилье: опрос

Пятница 27 октября 2023 08:35
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Все меньше в домах поляков. Сколько украинцев в Польше арендуют жилье: опрос Фото: Украинцы в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Количество украинцев, арендующих в Польше жилье, растет. Помощью поляков или благотворительных организаций пользуется все меньше беженцев.

Сколько украинцев в Польше снимают жилье за свой счет и сколько полагаются на поддержку государства или организаций, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на международное агентство Gremi Personal.

В каком жилье живут украинцы в Польше и кто его оплачивает

В компании провели опрос среди трудоустроенных украинцев в Польше. С 1 по 20 октября участие приняли 903 гражданина Украины. Результаты опроса показали, что доля респондентов, арендующих жилье в Польше, за год выросла на 18% – до 76%. Также участники опроса проживают в жилье, которое им предоставляют:

  • работодатели – 15%;
  • благотворительные организации – 4%;
  • приютили поляки, которым правительство предоставляет компенсацию – 3%;
  • временное жилье от государства – 2%.

Аналогичный опрос, который проводился в ноябре 2022 года, показал, что тогда опрошенные украинцы проживали в таком жилье:

  • снимали за свой счет – 58%;
  • обеспечивали работодатели – 22%.;
  • приютили поляки в своем жилище – 10%;
  • на средства государства – 5%;
  • с помощью благотворительных организаций – 5%.

Все меньше в домах поляков. Сколько украинцев в Польше арендуют жилье: опросИнфографика: Кто оплачивает жилье для украинцев в Польше (предоставлена РБК-Украина)

Почему украинцы стали больше арендовать жилье

В компании объясняют, что количество людей, арендующих жилье самостоятельно, значительно возросло по нескольким причинам.

Одна из них – уровень социальных выплат в Польше не позволяет прожить без работы по сравнению с такими странами, как Германия, Бельгия, Швейцария. Но зарплаты в Польше позволяют арендовать отдельное жилье. Поэтому украинцы устраиваются на работу и снимают квартиры.

В Польше официально трудоустроены 750 тысяч украинцев, это почти половина из всех украинских граждан в стране. В то же время, в Германии средний уровень занятости беженцев из Украины составляет 19%, а среди проживших там год – 28%.

Все меньше в домах поляков. Сколько украинцев в Польше арендуют жилье: опросФото: Украинцы становятся самостоятельными в Польше (gettyimages.com)

По данным центрального статистического управления Польши (GUS), только во втором квартале 2023 года украинцы потратили в Польше 1,77 млрд злотых (14.73 млрд грн), что на 300 млн злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За год на 7% уменьшилось количество тех, кого обеспечивает жильем работодатель. Это связано с тем, что украинские беженцы преимущественно проживают с детьми, а жилье от работодателя в большинстве своем приспособлено для трудовых мигрантов.

"Цифры свидетельствуют, что украинцы уже стали самодостаточными в Польше. Это связано с адаптацией и отсутствием социальных программ, как в более богатых странах Европы. Подавляющее большинство уже выучили польский язык. Это помогает устраиваться на работу по специальности, получать хорошую зарплату и арендовать себе жилье", – обращает внимание директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Она считает, что этот фактор повлиял также на то, что втрое уменьшилась доля тех, кого приютили поляки в своих домах.

Напомним, мы писали, где в Европе больше всего украинских беженцев нашли работу. На первом месте по уровню занятости – Польша.

Также мы сообщали, что осенью в Польшу стало выезжать больше украинцев. Одной из причин является то, что в Польше начинается период сезонных работ к Рождеству и Новому году.

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