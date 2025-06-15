ua en ru
Вс, 15 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Города, которые "закипают": что такое эффект теплового острова и чем он опасен

Воскресенье 15 июня 2025 12:29
UA EN RU
Города, которые "закипают": что такое эффект теплового острова и чем он опасен Фото: Летняя жара в городе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

В Украине растет риск теплового стресса в городах - из-за глобального потепления и хаотичной застройки без зеленых зон.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Климатолог отмечает, что больше всего жара угрожает городам-миллионникам. Там из-за эффекта "городского острова тепла" температура может быть выше на 5 и более градусов, чем в пригороде.

Кто под наибольшей угрозой

Больше всего под ударом - крупные города: Харьков, Киев, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Донецк. Также уязвимы населенные пункты с плотной застройкой и минимумом зелени.

"Летом жаркие периоды становятся длиннее, что повышает смертность и нагрузку на организм. А в городах без парков, скверов и деревьев ситуация значительно хуже", - объясняет климатолог.

Асфальт как источник тепла и затоплений

На примере Киева эксперт показывает, как вместо решений - создаются новые проблемы. Почти при каждом супермаркете - огромные наземные парковки, которые днем нагреваются и отдают тепло в воздух. А когда идут дожди - вся вода стекает с асфальта, но стоки не выдерживают нагрузки, поэтому возникают подтопления.

В Германии законом предусмотрено: большие здания должны иметь зеленые крыши, которые удерживают дождевую воду и уменьшают нагрузку на инфраструктуру. Такие решения уже действуют даже в здании Бундестага.

"Это пример государственной политики. А у нас - перед Верховной Радой просто заасфальтированная площадь. Температура там значительно выше, чем в соседнем Мариинском парке", - отмечает Балабух.

Специалисты призывают к пересмотру строительных норм и созданию зеленых зон, которые могут реально уменьшить уровень тепловой нагрузки. Иначе города летом будут становиться все менее пригодными для комфортной жизни.

Ранее РБК-Украина писало, что 2024 год стал самым теплым в истории наблюдений. В Украине глобальное потепление уже дает о себе знать: будут учащаться майские заморозки, жаркие периоды, тропические ночи и тепловой стресс в городах. Также растет риск пылевых бурь из-за уничтожения лесополос, особенно на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова