Мини, жилет и яркая сумочка: модный образ Лилии Ребрик, который стоит повторить

Лилия Ребрик продемонстрировала стильный летний лук, в котором идеально сочетаются комфорт и актуальные тренды 2025 года.
Телеведущая и актриса следит за модными трендами и часто демонстрирует в сети стильные образы, которые можно взять себе на заметку.
На этот раз Лилия выбрала легкий и элегантный летний образ, который можно охарактеризовать как кэжуал-шик.
Топ
Черная майка-топ без рукавов. Это базовая вещь, которая является основой многих образов на лето.
Костюмный жилет
Удлиненный жилет белого цвета, одетый поверх топа. Он имеет V-образный вырез и создает вертикальную линию, визуально извлекающую силуэт. Жилет выполнен из легкой ткани, которая идеально подходит для теплой погоды.
Юбка
Короткая юбка белого цвета. Она имеет асимметричный крой, придающий образу динамичности и современности.
Обувь
Босоножки кремового оттенка на стойких невысоких каблуках. Это практичный и удобный вариант для прогулок.
Аксессуары
На шее Лилия носит цепочку с подвеской, а через плечо опрокинута маленькая красная сумочка на тонком ремешке. Сумочка является акцентной деталью, которая делающей образ более выразительным.
Образ Лилии Ребрик на этом фото выглядит свежим, стильным и практичным. Он идеально подходит для повседневных прогулок и сочетает комфорт и элегантность.
Лилия Ребрик показала стильный лук (скриншот)
Асимметричный крой
Тренд: асимметрия в одежде - один из главных акцентов сезона.
Белая мини-юбка имеет асимметричный крой, придающий динамику, визуальный интерес и легкий драматизм образа.
Почему это модно: асимметрия нарушает "правильную" геометрию и придает вещам современный вид.
Белая база с цветным акцентом
Тренд: монохромные образы в светлых оттенках (особенно белый + кремовый) - тренд летнего сезона. Их часто сочетают с яркими аксессуарами.
Белый жилет, белая юбка и светлая обувь создают чистый, свежий total-look. Акцентная красная сумочка придает выразительность.
Почему это модно: контрастные детали на фоне спокойного основания выглядят эффектно и современно, идеально подходят для летних образов.
Ребрик показала, с чем носить мини (скриншот)
Костюмный жилет как элемент верхнего слоя
Тренд: жилеты (особенно удлиненные, структурированные или легкие летние) - маст-хев сезона.
Удлиненный белый жилет придает образу утонченности и вытягивает силуэт.
Почему это модно: Жилеты легко комбинируются с базовыми вещами и подходят как для городского, так и для стиля отдыха.
Длина мини
Тренд: возвращение мини-юбок продолжается уже несколько сезонов подряд.
Стильная, но не вызывающая мини-юбка - это сочетание легкости и женственности.
Почему это модно: мини - это о свободе, уверенности в себе и летней игривости.
Акцентные аксессуары
Тренд: яркие минисумки или кроссбоди в насыщенных цветах - тренд, который длится уже несколько сезонов.
Красная сумочка на контрасте с белым нарядом создает точку фокусировки.
Почему это модно: один яркий аксессуар "оживляет" образ и демонстрирует знание модных правил.
Лилия Ребрик с дочкой (скриншот)
