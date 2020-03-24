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Мінфіну та Мінекономіки доручено розробити програму кредитних канікул для бізнесу

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 00:04
Мінфіну та Мінекономіки доручено розробити програму кредитних канікул для бізнесу
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com)

Шмигаль заявив, що в уряді думають про економічні наслідки від коронавірусу

Міністерству фінансів та Міністерству економіки України доручено розробити програму кредитних канікул для бізнесу у зв'язку із карантином через коронавірус. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Програму уряд розроблятиме спільно з Національним банком.

"Ми також думаємо про економічні наслідки. Сьогодні розпочали роботу над програмою так званих кредитних канікул. Працюємо спільно з НБУ. Мінфін та Мінекономіки отримали такі завдання розробити такі програми", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів України наразі розробляє програму кредитних канікул для малого та середнього бізнесу.

Раніше президент України Володимир Зеленський у рамках заходів проти коронавірусу доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на період карантину. Кожна сім'я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.

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