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Минфину и Минэкономики поручено разработать программу кредитных каникул для бизнеса

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 00:04
Минфину и Минэкономики поручено разработать программу кредитных каникул для бизнеса
Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com)

Шмыгаль заявил, что в правительстве думают об экономических последствиях от коронавируса

Министерству финансов и Министерству экономики Украины поручено разработать программу кредитных каникул для бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Программу правительство будет разрабатывать совместно с Национальным банком.

"Мы также думаем о экономические последствия. Сегодня начали работу над программой так называемых кредитных каникул. Работаем совместно с НБУ. Минфин и Минэкономики получили задание разработать такие программы", - заявил Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров Украины сейчас разрабатывает программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках мер против коронавируса поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставление финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на период карантина. Каждая семья, которая получает субсидию, сможет рассчитывать в среднем на 300 гривен доплаты.

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