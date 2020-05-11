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У Мінфіні США заявили, що продовження карантину завдасть економіці незворотної шкоди

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 06:27
У Мінфіні США заявили, що продовження карантину завдасть економіці незворотної шкоди
Ілюстративне фото (twitter.com/radiosvoboda)

Мінфін США прогнозує посилення економіки вже у третьому-четвертому кварталі цього року

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що продовження карантину через коронавірус може завдати економіці незворотної шкоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, зволікання з відкриттям економіки несе великі ризики.

"Продовження карантинного режиму може завдати економіці незворотної шкоди. Ми будемо відкриватися у дуже продуманий спосіб. Так, щоб люди повернулись на роботу безпечно і з виконанням вимог соціального дистанціювання", - сказав Мнучін.

Мнучін каже, що показники безробіття скоріш за все стануть гіршими перед тим, як почнеться покращення.

Разом з тим, він прогнозує посилення економіки вже у третьому-четвертому кварталі цього року.

Нагадаємо, рівень безробіття у США у квітні сягнув 14,7%. Згідно зі статистикою, число первинних заявок на одержання допомоги з безробіття в США за останні сім тижнів - з 15 березня по 2 травня - перевищила 33 млн.

Раніше повідомлялося, що з початку карантину в США безробітними стали понад 30 млн американців. Протягом шести тижнів близько 30,3 млн американців подали заявки на допомогу з безробіття.

Зазначимо, що Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
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