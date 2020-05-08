ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Безробіття в США у квітні злетіла до рекордних 14,7%

Новини » Фінансова криза 2020     08.05.2020 - 17:04
Безробіття в США у квітні злетіла до рекордних 14,7%
Ілюстративне фото (flickr.com Peter C. Haley)

Число робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки зменшилася на рекордні 20,5 млн

Безробіття в Сполучених Штатах у квітні оновила рекорд з 1940 року і підскочила до відмітки 14,7% у порівнянні з березневим показником у 4,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства праці США.

Наголошується, що число робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки зменшилася на рекордні 20,5 мільйона.

Згідно зі статистикою, число первинних заявок на одержання допомоги з безробіття в США за останні сім тижнів - з 15 березня по 2 травня - перевищила 33 млн.

За даними відомства, з 26 квітня по 2 травня 3,16 млн американців звернулися за виплатою такої допомоги. Експерти раніше очікували, що даний показник складе 3 млн осіб. При цьому з 19 по 25 квітня було 3,84 млн таких звернень. До прийняття в березні заходів щодо стримування поширення коронавирусной інфекції щотижня всього кілька сотень тисяч американців подавали первинні заявки на допомогу з безробіття. Зазвичай в країні щорічно кількість робочих місць збільшується на кілька мільйонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку карантину в США безробітними стали понад 30 млн американців. Протягом шести тижнів близько 30,3 млн американців подали заявки на допомогу з безробіття.

Крім того, що з-за пандемії COVID-19 роботу втратили понад 120 млн жителів Індії. Рівень безробіття в країні знаходиться на рекордно високому рівні - 27,1%, що в чотири рази вище показників Сполучених Штатів.

Зазначимо, що Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Теги Новини України Сполучені Штати Америкибезработица
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся