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МВФ прогнозує глибоке падіння світової економіки

Новини » Фінансова криза 2020     14.04.2020 - 15:35
МВФ прогнозує глибоке падіння світової економіки
Фото: МВФ (imf.org)

Офіційний прогноз припускає спад на 3,0% у 2020 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на квітневий огляд МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

У базовому сценарії, який передбачає, що пандемія коронавірусу зникне у другій половині 2020 року і зусилля щодо стримування можуть бути поступово згорнуті, у 2021 році світова економіка зросте на 5,8% по мірі нормалізації економічної активності, чому сприятиме політична підтримка.

За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% за рік, в т.ч. в США - на 5,9%, в Німеччині - на 7,0%, у Франції - на 7,2%, в Італії - на 9,1%, в Іспанії - на 8,0%, в Японії - на 5,2%, у Великій Британії - на 6,5%, в Канаді - на 6,2%.

У країнах, що розвиваються падіння складе 1,0%. При цьому Китай виросте на 1,2%, Індія - на 1,9%.

МВФ прогнозує глибоке падіння світової економіки

У порівнянні з прогнозом, зробленим у січні 2020 року, очікування на цей рік значно погіршилися. Тоді МВФ прогнозував зростання на 3,3% у 2020 році і на 3,4% в 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що МВФ прогнозує спад світової економіки в 2020 році і гірших економічних наслідків з часів Великої депресії.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що світ зіткнувся небувалим кризою, а Covid-19 зруйнував соціальний та економічний порядок блискавично і в таких масштабах, яких не було на пам'яті живих людей.

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