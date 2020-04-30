У США понад 30 млн осіб залишилися без роботи

Фото: прапор США (flickr.com/usembassykyiv)

Значна частина ключової інфраструктури США залишається в режимі карантину

З початку карантину, який був введений через пандемію коронавірусу, в Сполучених Штатах кількість нових звернень за допомогою з безробіття досягло 30,3 млн осіб. Про це повідомляє CNBC.

Загальна кількість звернень протягом шести тижнів становить 30,3 мільйона осіб - найгіршу кризу безробіття в історії США.

Зростання числа безробітних пов'язують з карантинними обмеженнями, введеними для боротьби з пандемією коронавіруса.

Попри те, що деякі штати вже почали повертати економіку, значна частина ключової інфраструктури США залишається в режимі карантину.

Як відзначають аналітики, при таких умовах скорочення на ринку праці поглибляться після публікації даних про падіння американської економіки в першому кварталі 2020 року. Очікується, що за підсумками другого кварталу ВВП США виявиться з найгіршим показником в історії.

Нагадаємо, у світі від коронавірусу вилікувались вже більше одного мільйона осіб. Найбільше пацієнтів, що видужали в США - 147 тисяч. При цьому померли від COVID-19 понад 228 тис. людей. Всього у світі зареєстровано 3 219 242 зараження.

Крім того, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% за рік, у т. ч. у США - на 5,9%, у Німеччині - на 7,0%, у Франції - на 7,2%, в Італії - на 9,1%, в Іспанії - на 8,0%, в Японії - на 5,2%, у Великобританії - на 6,5%, в Канаді - на 6,2%.