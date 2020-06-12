ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минфине рассказали, когда ждать визит миссии МВФ в Украину

Новости » Экономика     12.06.2020 - 21:16
В Минфине рассказали, когда ждать визит миссии МВФ в Украину
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

Миссия МВФ может посетить Украину в ближайшие месяцы

Миссия Международного валютного фонда может совершить визит в Украину уже в ближайшие месяцы. Планируется, что миссия приедет в июле или августе.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала "Интер".

Министр отметил, что надеется на определение точной даты визита миссии МВФ уже в ближайшее время.

"Мы надеемся, что мы определим время приезда миссии в ближайшее время. Это может быть июль-август", - заявил он.

Напомним, 9 июня директора МВФ утвердили новую программу поддержки Украины в размере 5 млрд евро на 18 месяцев.

Сегодня Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Добавим, что МВФ в своем меморандуме спрогнозировал рост курса доллара в Украине в 2020 году.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Министерство финансов УкраиныМВФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь