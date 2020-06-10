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Міністр фінансів назвав ключові параметри програми з МВФ

Новини » Економіка     10.06.2020 - 15:29
Міністр фінансів назвав ключові параметри програми з МВФ
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

МВФ вимагає від позичальників бюджетної дисципліни та проведення реформ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) під час схвалення програми Stand-By обсягом 5 млрд доларів керувався низкою критеріїв. Зокрема, це зобов'язання України провести ряд структурних реформ.

Про це на брифінгу сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

"По-перше, МВФ хоче бачити збалансованість бюджетної політики. Вона збережена, і рішення фонду гарантує, що бюджет на 2020 рік збалансований і забезпечений фінансуванням", - сказав він.

Крім того, передбачено реалізацію низки реалізація ряду структурних реформ. "Зокрема, буде продовжена реформа митниці та податкової в частині створення єдиних юридичних осіб", - повідомив він.

Також передбачено зміцнення імунітету банківської системи в частині роботи з непрацюючими кредитами. "Також буде посилена інституційна спроможність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - додав міністр.

Крім цього, залишаються традиційні блоки програми: боротьба з корупцією, а також з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, Рада директорів рада МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі 5 млрд доларів строком на 18 місяців.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїниМВФ
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