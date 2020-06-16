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Шмигаль очікує зростання економіки у другому півріччі

Новини » Політика     16.06.2020 - 00:22
Шмигаль очікує зростання економіки у другому півріччі
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль наголосив, що уряд розробив програму стимулювання економіки подолання наслідків пандемії коронавірусу

Зростання економіки України передбачається у другій половині 2020 року. При цьому у Програмі діяльності уряду враховано падіння ВВП на 4,8%.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Консенсусний прогноз МВФ та Мінфіну складає - 4,8% падіння ВВП в цьому році. Порівняно з +3,7 різниця дійсно 8,5%. Але вже з другого півріччя передбачається поступове зростання економіки", - сказав він.

"Ми дійсно на час карантину закривали 6 основних галузей - це галузі споживання, за якими в подальшому йде відповідне виробництво. Окрім цього, світова криза спричинила зниження попиту на експортних ринках, куди були орієнтовані частина галузей промисловості. Відповідно, там також відбулось незначне просідання від 4% до 6%", - зазначив прем’єр.

За його словами, уряд розробив і подав програму стимулювання економіки подолання наслідків пандемії коронавірусу, яка передбачає передусім підтримку малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України оприлюднив доопрацьовану програму своєї діяльності, у якій розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів розглянуть 18 червня.

Зазначимо, що, за прогнозом МВФ, економіка України через пандемію коронавірусу вийде на докризовий рівень не раніше 2023 - 2024 року, а зростання українського ВВП в найближчі роки буде становити близько 4%.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України ВВП УкраиныДенис Шмигаль
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