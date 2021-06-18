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У Мінфіні готові до затримок траншу МВФ, але все одно чекають гроші

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 10:40
У Мінфіні готові до затримок траншу МВФ, але все одно чекають гроші Фото: у Мінфіні готові до затримок траншів МВФ (imf.org)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

У Міністерстві фінансів України очікують надходження траншів за програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ). Однак можуть пройти період пікових виплат за держборгом і без кредиту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "МВФ на паузі. Де Україні взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами".

У Мінфіні на запит РБК-Україна відзначили, що запас ліквідності, динаміка внутрішнього ринку запозичень і менший, ніж планувалося на цей період дефіцит держбюджету, дозволяють їм бути готовими до "деяких затримок в отриманні чергового траншу від МВФ".

"Однак державний бюджет цього року побудований на основі допущення про отримання траншів за програмою МВФ і в найближчому майбутньому ми очікуємо виконання всіх необхідних умов для прогресу в програмі МВФ", - сказали виданню в міністерстві.

Що ж стосується джерел коштів для розрахунку за боргами, в Мінфіні вказали, що провели "проактивну роботу з викупу єврооблігацій, що погашаються у вересні цього року на суму 435 млн доларів" і мають достатньо інструментів, щоб стабільно пройти пікові виплати.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України оприлюднило графік щомісячних платежів за державним боргом за діючими договорами станом на 1 червня 2021 року. До кінця року необхідно виплатити 368,4 млрд гривень. Найбільші виплати чекають у вересні - 104,2 млрд гривень.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада має намір домовлятися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів, але може обійтися і без грошей фонду.

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