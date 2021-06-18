У Мінфіні готові до затримок траншу МВФ, але все одно чекають гроші

У Міністерстві фінансів України очікують надходження траншів за програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ). Однак можуть пройти період пікових виплат за держборгом і без кредиту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " МВФ на паузі. Де Україні взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами ".

У Мінфіні на запит РБК-Україна відзначили, що запас ліквідності, динаміка внутрішнього ринку запозичень і менший, ніж планувалося на цей період дефіцит держбюджету, дозволяють їм бути готовими до "деяких затримок в отриманні чергового траншу від МВФ".

"Однак державний бюджет цього року побудований на основі допущення про отримання траншів за програмою МВФ і в найближчому майбутньому ми очікуємо виконання всіх необхідних умов для прогресу в програмі МВФ", - сказали виданню в міністерстві.

Що ж стосується джерел коштів для розрахунку за боргами, в Мінфіні вказали, що провели "проактивну роботу з викупу єврооблігацій, що погашаються у вересні цього року на суму 435 млн доларів" і мають достатньо інструментів, щоб стабільно пройти пікові виплати.