МВФ заявив про прогрес у переговорах з Україною. Але його недостатньо для траншу
Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Україна на переговорах домоглися певного прогресу. Але для завершення першого огляду програми stand-by "потрібно зробити ще більше".
Про це на брифінгу заявив спікер МВФ Джеррі Райс.
За його словами, МВФ продовжує тісно співпрацювати з українською владою в контексті першого огляду програми.
"Це означає, що ми ведемо дискусії про імплементацію політичного курсу і реформ за цією програмою", - підкреслив Райс.
Він додав, що обговорюються відновлення і зміцнення антикорупційної та судової системи, питання Національного банку, а також скорочення дефіциту бюджету.
"Певний прогрес досягнуто. Але треба зробити ще більше для завершення цього першого огляду", - зазначив Райс.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що українська влада має намір домовлятися з МВФ, щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів. Але можуть обійтися і без грошей МВФ.
До цього глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що в МВФ поки не готові назвати терміни першого перегляду програми, за яким піде виділення траншу.