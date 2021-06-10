ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МВФ заявив про прогрес у переговорах з Україною. Але його недостатньо для траншу  

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 10 червня 2021 19:10
МВФ заявив про прогрес у переговорах з Україною. Але його недостатньо для траншу   Фото: спікер МВФ Джеррі Райс (imf.org)
Автор: РБК-Україна

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Україна на переговорах домоглися певного прогресу. Але для завершення першого огляду програми stand-by "потрібно зробити ще більше".

Про це на брифінгу заявив спікер МВФ Джеррі Райс.

За його словами, МВФ продовжує тісно співпрацювати з українською владою в контексті першого огляду програми.

"Це означає, що ми ведемо дискусії про імплементацію політичного курсу і реформ за цією програмою", - підкреслив Райс.

Він додав, що обговорюються відновлення і зміцнення антикорупційної та судової системи, питання Національного банку, а також скорочення дефіциту бюджету.

"Певний прогрес досягнуто. Але треба зробити ще більше для завершення цього першого огляду", - зазначив Райс.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що українська влада має намір домовлятися з МВФ, щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів. Але можуть обійтися і без грошей МВФ.

До цього глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що в МВФ поки не готові назвати терміни першого перегляду програми, за яким піде виділення траншу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика программа МВФ Транш
NEWS
МВФ заявив про прогрес у переговорах з Україною. Але його недостатньо для траншу  
МВФ заявив про прогрес у переговорах з Україною. Але його недостатньо для траншу  
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна