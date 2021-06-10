МВФ заявив про прогрес у переговорах з Україною. Але його недостатньо для траншу  

Міжнародний валютний фонд ( МВФ ) і Україна на переговорах домоглися певного прогресу. Але для завершення першого огляду програми stand-by "потрібно зробити ще більше".

Про це на брифінгу заявив спікер МВФ Джеррі Райс.

За його словами, МВФ продовжує тісно співпрацювати з українською владою в контексті першого огляду програми.

"Це означає, що ми ведемо дискусії про імплементацію політичного курсу і реформ за цією програмою", - підкреслив Райс.

Він додав, що обговорюються відновлення і зміцнення антикорупційної та судової системи, питання Національного банку, а також скорочення дефіциту бюджету.

"Певний прогрес досягнуто. Але треба зробити ще більше для завершення цього першого огляду", - зазначив Райс.