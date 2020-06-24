НБУ прогнозує падіння кредитних ставок до історичного мінімуму

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Ставки можуть упасти до найнижчого рівня в історії України

Кредитні ставки банків можуть впасти до історичного мінімуму в кінці 2020 року. Для цього необхідно зберегти макроекономічну стабільність.

Про це сказала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова на презентації "Звіту про фінансову стабільність" Національного банку України.

"Україна вперше входить у зону одноцифровых процентних ставок... Після зниження нашій облікової ставки ми можемо бачити, як більшість банків знижують процентні ставки за депозитами і вже є однозначні одноцифровые процентні ставки за депозитами", - повідомила вона.

За її словами, це стало можливим завдяки низькій інфляції і стабільності на валютному ринку. У перспективі це приведе до зниження ставок по кредитах.

"Якщо зберегтися макроекономічна стабільність, а права кредиторів будуть збережені і посилені, то ми до кінця року очікуємо побачити найнижчі в історії України відсоткові ставки", - повідомила вона.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.

Зазначимо, глава НБУ Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що Національний банк України (НБУ) під час кризи планує продовжувати свою політику, щоб після завершення карантину економіка швидко відновилася.

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Автор: Олександр Білоус