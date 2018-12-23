Порошенко підписав останній закон з пакету бюджету-2019

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Проектом врегульовуються питання, пов'язані з підготовкою бюджету на 2019 рік

Глава держави Петро Порошенко підписав законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Так, документ розроблений з метою врегулювання питань, пов'язаних з підготовкою проекту закону про держбюджет на 2019 рік і нормування прийнятих змін до законодавства.

Суть закону

Законом Мінфін позбавляється невластивих повноважень щодо затвердження істотних умов договору енергосервісу (щодо об'єктів державної власності). Їх пропонується віднести до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Врегулюється питання зарахування з 1 січня 2019 року 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.

Документом доповнюється перелік захищених видатків бюджету витратами на програму держгарантій медобслуговування населення, щоб уникнути ситуацій щодо призупинення її дії (зокрема, призупинення здійснення оплати за надання медпослуг населенню).

Також нормуються особливості формування і виконання місцевих бюджетів у Донецькій і Луганській областях на період проведення операції Об'єднаних сил.

Визначається, що при здійсненні повноважень по контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соцвиплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового соціального та пенсійного держстрахування, з метою забезпечення адресності та недопущення призначення, нарахування та/або здійснення неправомірних соціальних виплат Мінфін має право на безкоштовне отримання інформації, яка містить банківську таємницю, персо нальні дані, і на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банкам даних, власником (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Для отримання і обробки таких персональних даних Мінфін не вимагає отримання на це згоди фізосіб.

У законі також передбачено субвенцію на надання держпідтримки особам з особливими освітніми потребами

Підтримка с/г виробників

Встановлюється, що в 2017-2019 роках щорічний обсяг коштів державного бюджету України, що спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, в тому числі фермерських господарств, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві, в 2020-2025 роках - не менше 1,5 відсотка .

Нагадаємо, зміни до Бюджетного кодексу у другому читанні нардепи підтримали 22 листопада. За документ після низки невдалих спроб проголосували 243 нардепа.

Парубій підписав зміни до Бюджетного кодексу 10 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про бюджет-2019 підписав глава держави Петро Порошенко. Крім того, 10 грудня, він схвалив і закон про зміни до Податкового кодексу.