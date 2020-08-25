Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні майже в три рази

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Відносним попитом користувалися тільки доларові ОВДП

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 894 млн грн (за курсом НБУ). Це майже в три рази менше, ніж на попередньому аукціоні (2,507 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 16.12.2020 на суму 78,5 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 7,10% річних,

Крім того, Мінфін розмістив валютні ОВДП:

з погашенням 21.10.2021 на суму 29,8 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,50% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 2,507 млрд грн (за курсом НБУ), що в чотири рази менше, ніж на попередньому аукціоні (10,123 млрд грн).

Нагадаємо, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, у тому числі при їх первинному розміщенні.

Голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна спростував інформацію про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).