ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні на 1 млрд грн

Новини » Економіка     26.11.2019 - 17:29
Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні на 1 млрд грн
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Попитом користувалися облігації з погашенням у 2023 році під 12,4%

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 2,388 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 19 листопада обсяг був 1,317 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 06.05.2020 на суму 2,395 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 14,10% річних.
  • з погашенням 23.08.2023 на суму 2,385 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 12,40% річних.

В теж час виставлені на аукціон облігації погашенням 30.09.2020 попитом не користувалися

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.

Зазначимо, нерезиденти за січень-жовтень 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в 15,7 рази - з 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

Держборг України скоротився на мільярд доларів за рахунок зміцнення гривні У Мінфіні прокоментували завершення співпраці з МВФ у 2023 році
Новини України Міністерство фінансів УкраїниоблигацииОВГЗ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся