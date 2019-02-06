ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінфін в три рази знизив обсяг продажів ОВДП на аукціоні

Новини » Фінанси    06.02.2019 - 10:29
Мінфін в три рази знизив обсяг продажів ОВДП на аукціоні
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Доларові облігації не користувалися попитом

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 лютого 2019 року залучило до державного бюджету 6,665 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 10.04.2019 на суму 3,01 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.
  • з погашенням 07.08.2019 на суму 878,779 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,92% річних.
  • з погашенням 04.09.2019 на суму 1,889 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.
  • з погашенням 20.11.2019 на суму 10,328 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.
  • з погашенням 29.01.2020 на суму 281,165 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,47% річних.
  • з погашенням 20.01.2021 на суму 217,793 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,00% річних.
  • з погашенням 05.01.2022 на суму 106,345 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,25% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

  • з погашенням 18.07.2019 на суму 2,488 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,70% річних.
  • з погашенням 30.01.2020 на суму 7,415 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

Нагадаємо, на аукціоні 29 січня Мінфін продав ОВДП на 18,355 млрд грн. В цілому в січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро)

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів затвердило Програму управління державним боргом на 2019 рік. Як наголошується в документі, на 2019 рік заплановано фінансування державного бюджету з допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 345,9 млрд грн. За прогнозними розрахунками найбільшу питому вагу матимуть середньострокові інструменти - 45,4%, довгострокові інструменти складуть 42,2%, короткострокові інструменти - 12,4%.

Мінфін прокоментував законопроект щодо авторизованого економічного оператора Мінфін назвав суми купівлі нерезидентами ОВДП
Новини України Міністерство фінансів УкраїниОВГЗоблигации
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся