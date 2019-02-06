Мінфін в три рази знизив обсяг продажів ОВДП на аукціоні

Доларові облігації не користувалися попитом
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 лютого 2019 року залучило до державного бюджету 6,665 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Мінфін також продав доларові ОВДП:
Нагадаємо, на аукціоні 29 січня Мінфін продав ОВДП на 18,355 млрд грн. В цілому в січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро)
Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів затвердило Програму управління державним боргом на 2019 рік. Як наголошується в документі, на 2019 рік заплановано фінансування державного бюджету з допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 345,9 млрд грн. За прогнозними розрахунками найбільшу питому вагу матимуть середньострокові інструменти - 45,4%, довгострокові інструменти складуть 42,2%, короткострокові інструменти - 12,4%.