Мінфін в три рази знизив обсяг продажів ОВДП на аукціоні

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Доларові облігації не користувалися попитом

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 лютого 2019 року залучило до державного бюджету 6,665 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 10.04.2019 на суму 3,01 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.

з погашенням 07.08.2019 на суму 878,779 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,92% річних.

з погашенням 04.09.2019 на суму 1,889 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.

з погашенням 20.11.2019 на суму 10,328 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 29.01.2020 на суму 281,165 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,47% річних.

з погашенням 20.01.2021 на суму 217,793 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,00% річних.

з погашенням 05.01.2022 на суму 106,345 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,25% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 18.07.2019 на суму 2,488 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,70% річних.

з погашенням 30.01.2020 на суму 7,415 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

Нагадаємо, на аукціоні 29 січня Мінфін продав ОВДП на 18,355 млрд грн. В цілому в січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро)

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів затвердило Програму управління державним боргом на 2019 рік. Як наголошується в документі, на 2019 рік заплановано фінансування державного бюджету з допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 345,9 млрд грн. За прогнозними розрахунками найбільшу питому вагу матимуть середньострокові інструменти - 45,4%, довгострокові інструменти складуть 42,2%, короткострокові інструменти - 12,4%.