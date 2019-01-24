ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мінфін визначився зі структурою запозичень у 2019 році

Новини » Фінанси    24.01.2019 - 11:03
Мінфін визначився зі структурою запозичень у 2019 році
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2019 році Мінфін запозичить 350 млрд грн

Міністерство фінансів затвердило Програму управління державним боргом на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначається в документі, на 2019 рік заплановано фінансування державного бюджету за допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 345,9 млрд грн.

За прогнозними розрахунками найбільшу питому вагу матимуть середньострокові інструменти - 45,4%, довгострокові інструменти становитимуть 42,2%, короткострокові інструменти - 12,4%.

Мінфін визначився зі структурою запозичень у 2019 році

Боргові інструменти з фіксованою ставкою орієнтовно становитимуть 93,5%, а з плаваючою - 6,5%.

Мінфін визначився зі структурою запозичень у 2019 році

На внутрішньому ринку відповідно до показників, затверджених законом про бюджет, планується здійснення запозичень на суму близько 202 млрд грн, або 58,4% загальної суми запозичень. Державні зовнішні запозичення з урахуванням запозичень за спеціальним фондом державного бюджету заплановані в обсязі 143,9 млрд грн, або 41,6%, йдеться в програмі.

Нагадаємо, в 2018 році державні запозичення до загального фонду держбюджету надійшли на суму близько 277 млрд грн у гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. За даними Мінфіну, зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні - 174 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 січня 2019 року залучило до державного бюджету 13,568 млрд грн.

Мінфін продав держоблігації на рекордну з початку року суму Мінфін оприлюднив рейтинг найбільших покупців держоблігацій
Новини України Міністерство фінансів УкраїнидолгОВГЗ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся