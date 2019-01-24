Мінфін визначився зі структурою запозичень у 2019 році

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2019 році Мінфін запозичить 350 млрд грн

Міністерство фінансів затвердило Програму управління державним боргом на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначається в документі, на 2019 рік заплановано фінансування державного бюджету за допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 345,9 млрд грн.

За прогнозними розрахунками найбільшу питому вагу матимуть середньострокові інструменти - 45,4%, довгострокові інструменти становитимуть 42,2%, короткострокові інструменти - 12,4%.

Боргові інструменти з фіксованою ставкою орієнтовно становитимуть 93,5%, а з плаваючою - 6,5%.

На внутрішньому ринку відповідно до показників, затверджених законом про бюджет, планується здійснення запозичень на суму близько 202 млрд грн, або 58,4% загальної суми запозичень. Державні зовнішні запозичення з урахуванням запозичень за спеціальним фондом державного бюджету заплановані в обсязі 143,9 млрд грн, або 41,6%, йдеться в програмі.

Нагадаємо, в 2018 році державні запозичення до загального фонду держбюджету надійшли на суму близько 277 млрд грн у гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. За даними Мінфіну, зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні - 174 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 січня 2019 року залучило до державного бюджету 13,568 млрд грн.