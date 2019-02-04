Мінфін у лютому залучить кредит під гарантії Світового банку

Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

Замість січня кредит отримають у лютому

Міністерство фінансів України перенесло на лютий 2019 року заплановані на січень запозичення під гарантії Світового банку у сумі 17,6 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

У відомстві зазначили, для забезпечення фінансування державного бюджету Міністерство фінансів доклало зусиль до заміщення цього джерела зовнішніх запозичень внутрішніми запозиченнями.

"У цілому у січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національні валюті у сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів та 33,3 млн євро)", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Рада директорів Світового банку схвалила надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів.

В НБУ відзначали, що програма МВФ дозволить Україні впоратися з піковими навантаженнями на виплату зовнішніх боргів в 2019-2020 роках, коли буде необхідно погасити 17 млрд доларів.

Наприкінці грудня 2018 року до українського бюджету зарахували 349,3 мільйони євро кредиту Deutsche Bank. Для отримання цього кредиту використали надані Світовим банком гарантії на суму 375 мільйонів доларів.