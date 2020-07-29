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Мінфін США запровадив санкції відносно двох людей за приховане фінансування ІДІЛ

Вашингтон, Середа 29 липня 2020 04:28
Мінфін США запровадив санкції відносно двох людей за приховане фінансування ІДІЛ
Фото: прапор США (twitter.com/radiosvoboda)
Автор: Инна Собора

Особи забезпечували фінансову допомогу, матеріальну й технологічну підтримку ІДІЛ

Міністерство фінансів США запровадило санкції відносно двох осіб за приховане фінансування ІДІЛ. Фінансування здійснювалося через установи в Сирії й Туреччині.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну США.

Особи, які потрапили під санкції, забезпечували фінансову допомогу, матеріальну й технологічну підтримку, а також поставки товарів та послуг осередкам ІДІЛ у регіоні.

"Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) сьогодні запровадив санкції проти двох фінансових посередників "Ісламської держави", які діють відповідно в Сирії й Туреччині з метою надання фінансової підтримки ІДІЛ", - йдеться у повідомленні.

Обидва фігуранти були пов'язані з мережею фінансового еміра ІДІЛ Фавази Мухаммада Джубайр аль-Раві, проти якого були запроваджені санкції Мінфіну США в 2016 році.

Раніше Державний департамент США заявив про намір внести до списку глобальних терористів нового лідера "Ісламської держави" (ІДІЛ) Аміра Мухаммада Саїда Абдал-Рахмана аль-Мавлу.

РБК-Україна писало, що США обіцяють 10 млн доларів за інформацію про ватажка ІД.

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