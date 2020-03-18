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Держдеп США має намір визнати нового ватажка ІДІЛ глобальним терорисом

Новини » В світі     18.03.2020 - 04:11
Держдеп США має намір визнати нового ватажка ІДІЛ глобальним терорисом
Ілюстративне фото (cnet.com)

Це означає введення персональних санкцій проти нового ватажка ІДІЛ

Державний департамент США заявив про намір внести до списку глобальних терористів нового лідера "Ісламської держави" (ІДІЛ) Аміра Мухаммада Саїда Абдал-Рахмана аль-Мавлу. Пр це повідомляє РБК Укрїна з посиланням на заяву Державного департаменту США.

Такий захід означає не тільки введення персональних санкцій проти нового ватажка ІДІЛ, а також заборони для третіх осіб мати з ним справи, робити транзакції чи надавати будь-яку підтримку.

"Сьогоднішня заява є частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на подолання ІДІЛ. Ми повністю знищили так званий халіфат ІДІЛ в Іраку та Сирії і боремося з його філіями та мережами по всьому світу", - підкреслили в Держдепі.

Зазначається, що Аль-Мавла став ватажком ІДІЛ після смерті попереднього лідера Абу Бакра аль-Багдаді. Раніше Аль-Мавла відігравав важливу роль у керуванні організації Аль-Каїда в Іраку. Він відомий також як Хаджі Абдалла, Абдул Амір Мухаммед Саїд Сальбі та Абу-Умар аль-Туркмані.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше стало відомо, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші.

У січні стало відомо, що новим лідером ІДІЛ став Амір Мухаммад Саїд Абдал-Рахман аль-Мавлу.

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