Держдеп США має намір визнати нового ватажка ІДІЛ глобальним терорисом

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Це означає введення персональних санкцій проти нового ватажка ІДІЛ

Державний департамент США заявив про намір внести до списку глобальних терористів нового лідера "Ісламської держави" (ІДІЛ) Аміра Мухаммада Саїда Абдал-Рахмана аль-Мавлу. Пр це повідомляє РБК Укрїна з посиланням на заяву Державного департаменту США.

Такий захід означає не тільки введення персональних санкцій проти нового ватажка ІДІЛ, а також заборони для третіх осіб мати з ним справи, робити транзакції чи надавати будь-яку підтримку.

"Сьогоднішня заява є частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на подолання ІДІЛ. Ми повністю знищили так званий халіфат ІДІЛ в Іраку та Сирії і боремося з його філіями та мережами по всьому світу", - підкреслили в Держдепі.

Зазначається, що Аль-Мавла став ватажком ІДІЛ після смерті попереднього лідера Абу Бакра аль-Багдаді. Раніше Аль-Мавла відігравав важливу роль у керуванні організації Аль-Каїда в Іраку. Він відомий також як Хаджі Абдалла, Абдул Амір Мухаммед Саїд Сальбі та Абу-Умар аль-Туркмані.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше стало відомо, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші.

У січні стало відомо, що новим лідером ІДІЛ став Амір Мухаммад Саїд Абдал-Рахман аль-Мавлу.