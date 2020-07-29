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Минфин США ввел санкции в отношении двух людей за скрытое финансирование ИГИЛ

Вашингтон, Среда 29 июля 2020 04:28
Минфин США ввел санкции в отношении двух людей за скрытое финансирование ИГИЛ
Фото: флаг США (twitter.com/radiosvoboda)
Автор: Инна Собора

Лица обеспечивали финансовую помощь, материальную и технологическую поддержку ИГИЛ

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух лиц за скрытое финансирование ИГИЛ. Финансирование осуществлялось через учреждения в Сирии и Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Лица, которые попали под санкции, обеспечивали финансовую помощь, материальную и технологическую поддержку, а также поставки товаров и услуг ячейкам ИГИЛ в регионе.

"Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) сегодня ввело санкции против двух финансовых посредников "Исламского государства", которые действуют соответственно в Сирии и Турции с целью оказания финансовой поддержки ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Оба фигуранта были псвязаны с сетью финансового эмира ИГИЛ Фавази Мухаммада Джубайр аль-Рави, против которого были введены санкции Минфина США в 2016 году.

Ранее Государственный департамент США заявил о намерении внести в список глобальных террористов нового лидера "Исламского государства" (ІДІЛ) Амира Мухаммада Саида Абдал-Рахмана аль-Мавлу.

РБК-Украина писало, что США обещают 10 млн долларов за информацию о главаре ИД.

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