Минфин США ввел санкции в отношении двух людей за скрытое финансирование ИГИЛ

Фото: флаг США (twitter.com/radiosvoboda)

Лица обеспечивали финансовую помощь, материальную и технологическую поддержку ИГИЛ

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух лиц за скрытое финансирование ИГИЛ. Финансирование осуществлялось через учреждения в Сирии и Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Лица, которые попали под санкции, обеспечивали финансовую помощь, материальную и технологическую поддержку, а также поставки товаров и услуг ячейкам ИГИЛ в регионе.

"Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) сегодня ввело санкции против двух финансовых посредников "Исламского государства", которые действуют соответственно в Сирии и Турции с целью оказания финансовой поддержки ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Оба фигуранта были псвязаны с сетью финансового эмира ИГИЛ Фавази Мухаммада Джубайр аль-Рави, против которого были введены санкции Минфина США в 2016 году.

Ранее Государственный департамент США заявил о намерении внести в список глобальных террористов нового лидера "Исламского государства" (ІДІЛ) Амира Мухаммада Саида Абдал-Рахмана аль-Мавлу.

РБК-Украина писало, что США обещают 10 млн долларов за информацию о главаре ИД.