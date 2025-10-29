Минфин США официально приостановил санкции против немецкой "дочки" "Роснефти"

Почему США приостановили санкции

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины власти Германии взяли активы "Роснефти" под внешнее управление. Такие меры продлевали уже несколько раз.

Но на фоне санкций США возникли проблемы, поскольку они были направлены не только на "Роснефть", но и на все дочерние компании, в том числе Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

После ограничений канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что Берлин хочет договориться с Вашингтоном о возможном выводе из-под санкций этих компаний.

При этом Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что американские чиновники предложили немецким вариант, при котором санкции снимут на шесть месяцев. За этот период Германия должна будет найти способ решить возникшую проблему.

К слову, о решении США усилить санкции против России стало известно 23 октября. Такие меры стали довольно неожиданными, поскольку Трамп уже в течение нескольких месяцев ограничивался только угрозами в адрес России.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, результаты санкций США против России можно будет увидеть через месяц.