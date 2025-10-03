Минфин США готовит долларовую монету с изображением Трампа, - Fox Business

Неназванный представитель Минфина США рассказал в комментарии изданию, что монету с изображением Трампа могут начеканить в рамках инициативы по празднованию 250-летия основания Америки.

Фото: монета с изображением Трампа (foxbusiness.com)

"Хотя окончательный дизайн монеты в 1 доллар для празднования 250-летия США еще не утвержден, этот первый эскиз хорошо отражает неугасающий дух нашей страны и демократии, даже перед лицом огромных испытаний. Вскоре мы представим больше деталей", - уточнил чиновник.

Также Fox Business показало эскиз такой монеты. На нем Трамп изображен на фоне американского флага с поднятым кулаком. Эскиз напоминает известное фото, сделанное во время покушения на Трампа в Пенсильвании в прошлом году, когда в него стреляли и агенты Секретной службы уводили его со сцены.