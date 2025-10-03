Мінфін США готує доларову монету із зображенням Трампа, - Fox Business

Неназваний представник Мінфіну США розповів у коментарі виданню, що монету із зображенням Трампа можуть карбувати в рамках ініціативи з відзначення 250-річчя заснування Америки.

Фото: монета із зображенням Трампа (foxbusiness.com)

"Хоча остаточний дизайн монети в 1 долар для святкування 250-річчя США ще не затверджено, цей перший ескіз добре відображає незгасимий дух нашої країни і демократії, навіть перед обличчям величезних випробувань. Незабаром ми представимо більше деталей", - уточнив чиновник.

Також Fox Business показало ескіз такої монети. На ньому Трамп зображений на тлі американського прапора з піднятим кулаком. Ескіз нагадує відоме фото, зроблене під час замаху на Трампа в Пенсільванії торік, коли в нього стріляли й агенти Секретної служби виводили його зі сцени.