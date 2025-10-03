Минфин США готовит долларовую монету с изображением Трампа, - Fox Business
В США рассматривают возможность чеканки новых монет номиналом 1 доллар, на которых будет изображен президент Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox Business.
Неназванный представитель Минфина США рассказал в комментарии изданию, что монету с изображением Трампа могут начеканить в рамках инициативы по празднованию 250-летия основания Америки.
Фото: монета с изображением Трампа (foxbusiness.com)
"Хотя окончательный дизайн монеты в 1 доллар для празднования 250-летия США еще не утвержден, этот первый эскиз хорошо отражает неугасающий дух нашей страны и демократии, даже перед лицом огромных испытаний. Вскоре мы представим больше деталей", - уточнил чиновник.
Также Fox Business показало эскиз такой монеты. На нем Трамп изображен на фоне американского флага с поднятым кулаком. Эскиз напоминает известное фото, сделанное во время покушения на Трампа в Пенсильвании в прошлом году, когда в него стреляли и агенты Секретной службы уводили его со сцены.
Скандал с портретом Трампа
К слову, в марте президент США Дональд Трамп потребовал убрать свой портрет, который был размещен в галерее портретов американских лидеров в Капитолии штата Колорадо.
По словам американского лидера, художница сделала его портрет самым худшим. По его мнению, она с возрастом потеряла свой талант.
Трамп потребовал губернатора штата Колорадо Джареда Полиса убрать его портрет.