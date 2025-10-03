ua en ru
Минфин США готовит долларовую монету с изображением Трампа, - Fox Business

Вашингтон, Пятница 03 октября 2025 22:36
Минфин США готовит долларовую монету с изображением Трампа, - Fox Business Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США рассматривают возможность чеканки новых монет номиналом 1 доллар, на которых будет изображен президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox Business.

Неназванный представитель Минфина США рассказал в комментарии изданию, что монету с изображением Трампа могут начеканить в рамках инициативы по празднованию 250-летия основания Америки.

Минфин США готовит долларовую монету с изображением Трампа, - Fox BusinessФото: монета с изображением Трампа (foxbusiness.com)

"Хотя окончательный дизайн монеты в 1 доллар для празднования 250-летия США еще не утвержден, этот первый эскиз хорошо отражает неугасающий дух нашей страны и демократии, даже перед лицом огромных испытаний. Вскоре мы представим больше деталей", - уточнил чиновник.

Также Fox Business показало эскиз такой монеты. На нем Трамп изображен на фоне американского флага с поднятым кулаком. Эскиз напоминает известное фото, сделанное во время покушения на Трампа в Пенсильвании в прошлом году, когда в него стреляли и агенты Секретной службы уводили его со сцены.

Скандал с портретом Трампа

К слову, в марте президент США Дональд Трамп потребовал убрать свой портрет, который был размещен в галерее портретов американских лидеров в Капитолии штата Колорадо.

По словам американского лидера, художница сделала его портрет самым худшим. По его мнению, она с возрастом потеряла свой талант.

Трамп потребовал губернатора штата Колорадо Джареда Полиса убрать его портрет.

