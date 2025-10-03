ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Мінфін США готує доларову монету із зображенням Трампа, - Fox Business

Вашингтон, П'ятниця 03 жовтня 2025 22:36
UA EN RU
Мінфін США готує доларову монету із зображенням Трампа, - Fox Business Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США розглядають можливість карбування нових монет номіналом 1 долар, на яких буде зображено президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Business.

Неназваний представник Мінфіну США розповів у коментарі виданню, що монету із зображенням Трампа можуть карбувати в рамках ініціативи з відзначення 250-річчя заснування Америки.

Мінфін США готує доларову монету із зображенням Трампа, - Fox BusinessФото: монета із зображенням Трампа (foxbusiness.com)

"Хоча остаточний дизайн монети в 1 долар для святкування 250-річчя США ще не затверджено, цей перший ескіз добре відображає незгасимий дух нашої країни і демократії, навіть перед обличчям величезних випробувань. Незабаром ми представимо більше деталей", - уточнив чиновник.

Також Fox Business показало ескіз такої монети. На ньому Трамп зображений на тлі американського прапора з піднятим кулаком. Ескіз нагадує відоме фото, зроблене під час замаху на Трампа в Пенсільванії торік, коли в нього стріляли й агенти Секретної служби виводили його зі сцени.

Скандал із портретом Трампа

До речі, у березні президент США Дональд Трамп зажадав прибрати свій портрет, який було розміщено в галереї портретів американських лідерів у Капітолії штату Колорадо.

За словами американського лідера, художниця зробила його портрет найгіршим. На його думку, вона з віком втратила свій талант.

Трамп зажадав від губернатора штату Колорадо Джареда Поліса прибрати його портрет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим