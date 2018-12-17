У Мінфіні назвали місяці 2019 року з піковим борговим навантаженням

Наступний рік буде роком найбільшого виклику в історії України з фінансування боргу

На погашення і обслуговування боргів у держбюджеті України на 2019 рік передбачено 417 млрд грн - майже третина бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра фінансів Сергія Верланова для телепрограми "Перша Шпальта".

Як зазначив Верланов, ці борги створені не сьогодні, вони створені попередніми урядами, "і по них прийшов, як кажуть американці, pay day".

"Лютий, травень, вересень - це місяці пікового навантаження. Це виклик як для уряду, так і для всієї країни. 2019 рік - рік найбільшого виклику в історії України з фінансування зовнішнього і внутрішнього боргу", - додав він.

Водночас Верланов зазначив, що в цілому Мінфін дивиться на виконання бюджету цього і наступного року якщо не з оптимізмом, то принаймні із спокоєм. "Все, що треба було зробити, ми зробили. Ризики відомі, ми ними управляємо, у нас є план В, план С", - сказав заступник міністра.

За даними Світового банку, в 2019 році уряду України знадобиться приблизно 7,7 млрд доларів (5,8% ВВП) для погашення державного боргу (в іноземній та національній валюті) і ще 2,9 млрд доларів (2,3% ВВП), для покриття прогнозованого дефіциту державного бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, в четвертому кварталі 2018 року Мінфіну за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом).