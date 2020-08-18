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Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в чотири рази

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 16:57
Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в чотири рази
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство змогло продати ОВДП на 2,5 млрд грн

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 2,507 млрд грн (за курсом НБУ). Це в чотири рази менше, ніж на попередньому аукціоні (10,123 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 24.02.2021 на суму 999,5 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 7,82% річних,
  • з погашенням 03.08.2022 на суму 663,8 млн грн, середньозважений рівень дохідності становив 10,14% річних.

Крім того, Мінфін розмістив валютні ОВДП:

  • з погашенням 08.04.2021 на суму 30,9 млн доларів, середньозважений рівень дохідностіі склав 3,39% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 10,123 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, банки під час карантину скоротили кредитування і вклали кошти в ОВДП.

Чистий корпоративний портфель скоротився за II квартал 2020 року на 6,3% в гривні і на 3,6% - в іноземних валютах

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