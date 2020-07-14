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Мінфін не зміг розмістити гривневі ОВДП і продав валютні

Київ, Вівторок 14 липня 2020 17:45
Мінфін не зміг розмістити гривневі ОВДП і продав валютні
Фото: гривні, долари і євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінфін позичив на ринку 300 млн доларів під 3,5% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 липня 2020 року залучило до державного бюджету 8,307 млрд грн (за курсом НБУ). Майже вся сума припала на валютні облігації на 306 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 30.09.2020 суму 3,2 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 7,00% річних,
  • з погашенням 30.06.2021 на суму 2,8 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,20% річних.
  • з погашенням 15.02.2023 на суму 4,6 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,00% річних.

Крім того, Мнинфин продав валютні ОВДП

  • з погашенням 03.06.2021 на суму 306,3 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,50% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення ОВДП 7 липня 2020 року залучило до державного бюджету 312 млн грн.

Нагадаємо, українські банки різко знизили ставки по депозитах у валюті, оскільки не мають можливості вигідно розміщувати ці кошти.

Як зазначила в. о. голови НБУ Катерина Рожкова, у банків є можливість вкладати кошти у валютні ОВДП.

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