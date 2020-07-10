Банки знизили депозитні ставки

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки за депозитами для населення впали до 10%

У травні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 10,8% річних. Це на 0,6 в. п. нижче, ніж у травні (11,4%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за червень знизилися з 1,9% до 1,7%.

У червні 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 6,1% до 5,2% річних, а по валютних - без змін - 1,8% річних.

Депозитний портфель банків у червні виріс на 1,5% до 1 182 млрд грн, в т. ч. населення виріс на 1,3% - до 619 млрд грн, підприємств зріс на 2,4% до 541 млрд грн.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2020 року в національній валюті становили 36,3% річних, що на 0,6 в. п. нижче, ніж у травні (36,9%).

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, кредитні ставки банків можуть впасти до історичного мінімуму в кінці 2020 року, але для цього необхідно зберегти макроекономічну стабільність.