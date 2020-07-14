Минфин снова не смог разместить гривневые ОВГЗ и продал валютные

Фото: гривны, доллары и евро (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минфин занял на рынке 300 млн долларов под 3,5% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 8,307 млрд грн (по курсу НБУ). Почти вся сумма пришлась на валютные облигации на 306 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 30.09.2020 сумму 3,2 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,00% годовых,

с погашением 30.06.2021 на сумму 2,8 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,20% годовых.

с погашением 15.02.2023 на сумму 4,6 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых.

Кроме того, Мнинфин продал валютные ОВГЗ

с погашением 03.06.2021 на сумму 306,3 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,50% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины на аукционе по размещению ОВГЗ 7 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 312 млн грн.

Напомним, украинские банки резко снизили ставки по депозитам в валюте, поскольку не имеют возможности выгодно размещать эти средства.

Как отметила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, у банков есть возможность вкладывать средства в валютные ОВГЗ.