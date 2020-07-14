Минфин снова не смог разместить гривневые ОВГЗ и продал валютные

Минфин занял на рынке 300 млн долларов под 3,5% годовых
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 8,307 млрд грн (по курсу НБУ). Почти вся сумма пришлась на валютные облигации на 306 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Кроме того, Мнинфин продал валютные ОВГЗ
Напомним, Министерство финансов Украины на аукционе по размещению ОВГЗ 7 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 312 млн грн.
Напомним, украинские банки резко снизили ставки по депозитам в валюте, поскольку не имеют возможности выгодно размещать эти средства.
Как отметила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, у банков есть возможность вкладывать средства в валютные ОВГЗ.