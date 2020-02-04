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Мінфін різко скоротив продаж держоблігацій на аукціоні

Новини » Економіка     04.02.2020 - 18:17
Мінфін різко скоротив продаж держоблігацій на аукціоні
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

До бюджету надійшло на 4 млрд грн менше, ніж на попередньому аукціоні

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 2,327 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 6,290 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 08.07.2020 на суму 270 817 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,60% річних.
  • з погашенням 02.06.2021 на суму 1,113 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,77% річних.
  • з погашенням 15.02.2023 на суму 943,585 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,79% річних.

Мінфін різко скоротив продаж держоблігацій на аукціоні

mof.gov.ua

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

За даними НБУ, в січні 2020 року нерезиденти збільшили свої вкладення в держоблігації України на 7,48 млрд грн до 125,20 млрд грн.

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