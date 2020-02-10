ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іноземці продовжили скупку держоблігацій України

Новини » Економіка     10.02.2020 - 14:49
Іноземці продовжили скупку держоблігацій України
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За тиждень нерезиденти купівлі ОВДП ще майже на 2 млрд грн

За минулий тиждень (3-7 лютого) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,9 млрд грн до 127,1 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, з початку 2020 року нерезиденти збільшили свої вкладення в держоблігації України 9,38 млрд грн - з 117,72 млрд грн на кінець 2019 року.

Іноземці продовжили скупку держоблігацій Україниbank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 2,327 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 6,290 млрд грн.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

НБУ констатував збереження ключових ризиків на 2020 рік та появу нових НБУ дозволив іноземним банкам торгувати гривнею
Новини України Національний банк УкраїниоблигацииОВГЗ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся