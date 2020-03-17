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Мінфін розмістив короткі ОВДП на 70 млн доларів

Новини » Економіка     17.03.2020 - 18:13
Мінфін розмістив короткі ОВДП на 70 млн доларів
Фото: долари (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після тижневої перерви Мінфін відновив аукціони

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 березня 2020 року залучило до державного бюджету 1,899 млрд грн (за офіційним курсом НБУ), в той час як тижнем аукціон був скасований. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав доларові ОВДП:

  • з погашенням 06.01.2021 на суму 71,604 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,5% річних.

Мінфін розмістив короткі ОВДП на 70 млн доларів

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України відмовилося від проведення аукціону з продажу ОВДП 10 березня. "Міністерство фінансів у зв'язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу та за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 аукціони з розміщення ОВДП проводитися не будуть", - говориться в повідомленні Мінфіну.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

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