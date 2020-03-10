Іноземці скоротили вкладення в держоблігації України

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Мінфін зазначив аукціон з продажу ОВДП через відсутність попиту

З початку березня 2020 року нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 3,22 млрд грн до 125,34 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Однак з початку 2020 року нерезиденти збільшили свої вкладення в держоблігації України 7,62 млрд грн - з 117,72 млрд грн на кінець 2019 року.

Між тим, Міністерство фінансів України відмовилося від проведення аукціону з продажу ОВДП.

"Міністерство фінансів у зв'язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу та за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 аукціони з розміщення ОВДП проводитися не будуть", - говориться в повідомленні Мінфіну.

Зазначимо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 березня 2020 року залучило до державного бюджету 6,582 млрд грн. Мінфін продав гривневі ОВДП з погашенням 19.08.2020 на суму 1,025 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,90% річних. Також, Мінфін продав ОВДП в євро з погашенням 19.11.2020 на суму 201,278 млн євро (5,557 млрд грн), середньозважений рівень прибутковості склав 2,22% річних.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).