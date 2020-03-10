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Іноземці скоротили вкладення в держоблігації України

Новини » Фінанси     10.03.2020 - 15:19
Іноземці скоротили вкладення в держоблігації України
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Мінфін зазначив аукціон з продажу ОВДП через відсутність попиту

З початку березня 2020 року нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 3,22 млрд грн до 125,34 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Іноземці скоротили вкладення в держоблігації України

Однак з початку 2020 року нерезиденти збільшили свої вкладення в держоблігації України 7,62 млрд грн - з 117,72 млрд грн на кінець 2019 року.

Між тим, Міністерство фінансів України відмовилося від проведення аукціону з продажу ОВДП.

"Міністерство фінансів у зв'язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу та за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 аукціони з розміщення ОВДП проводитися не будуть", - говориться в повідомленні Мінфіну.

Зазначимо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 березня 2020 року залучило до державного бюджету 6,582 млрд грн. Мінфін продав гривневі ОВДП з погашенням 19.08.2020 на суму 1,025 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,90% річних. Також, Мінфін продав ОВДП в євро з погашенням 19.11.2020 на суму 201,278 млн євро (5,557 млрд грн), середньозважений рівень прибутковості склав 2,22% річних.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

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