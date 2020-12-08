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Попит на українські держоблігації низький попри підвищення ставок, - Марченко

Київ, Вівторок 08 грудня 2020 13:51
Попит на українські держоблігації низький попри підвищення ставок, - Марченко
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) наприкінці 2020 року зросли. Міністерство фінансів вважає ціну несправедливою.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час круглого столу на тему: "Реформування глобальних фінансів: пошук оптимальних шляхів у нестабільній системі".

"У частині боргів і запозичень ми досить обмежені в наших можливостях у першу чергу через те, що ринок досить зарегульований. Попит на облігації внутрішні Міністерства фінансів незначний, при тому, що відсоткові ставки є досить високими", - сказав він.

Марченко навів приклад: за трьохмісячними ОВДП при обліковій ставці НБУ на рівні 6% та інфляції в країні на рівні 2,4% Мінфін запозичує під 10%.

"Ми вважаємо цю ціну несправедливу, з одного боку, але розуміючи, що це ринок", - сказав він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1 грудня 2020 року залучило до державного бюджету 2,664 млрд грн (за курсом НБУ). Це у шість разів менше, ніж на попередньому аукціоні (16,768 млрд грн).

Відзначимо, за даними НБУ в IV кварталі необхідно виплатити 2,329 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

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