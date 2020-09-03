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НБУ чекає місію МВФ і розраховує на транш до кінця року

Київ, Четвер 03 вересня 2020 14:36
НБУ чекає місію МВФ і розраховує на транш до кінця року
Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Місія МВФ прибуде найближчим часом

Національний банк України очікує, що Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва найближчим часом. Другий транш очікується до кінця року.

Про це на прес-конференції повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Шевченко, основним припущенням прогнозу НБУ залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Сьогодні ми очікуємо найближчим часом місію МВФ та плануємо до кінця року ще отримати гроші від Міжнародного валютного фонду", - сказав він.

У той же час Шевченко не уточнив розмір кредитів, які НБУ очікує до кінця року.

Нагадаємо, 9 червня рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців.

Україна вже отримала перший транш за програмою на 2,1 млрд доларів.

Для виділення наступних траншів Україна повинна зберегти незалежність Національного банку, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.

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