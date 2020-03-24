Мінфін знову відмовився від продажу гривневих держоблігацій на аукціоні

Міністерство фінансів України проведе 24 березня аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Згідно з повідомленням, інвесторам запропоновані державні облігації в доларах з погашенням 18.06.2020, а також державні облігації в євро з погашенням 13.05.2021.

Водночас Мінфін не буде розміщувати державні облігації в гривні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 березня 2020 року залучило до державного бюджету 1,899 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Мінфін продав облігації з погашенням 06.01.2021 на суму 71,604 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,5% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України відмовилося від проведення аукціону з продажу ОВДП 10 березня. "Міністерство фінансів у зв'язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу та за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 аукціони з розміщення ОВДП проводитися не будуть", - говориться в повідомленні Мінфіну.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).