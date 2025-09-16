ua en ru
Минфин назвал главные риски для Украины в 2026 году

Украина, Вторник 16 сентября 2025 12:12
Минфин назвал главные риски для Украины в 2026 году Фото: потери Украины могут достичь 125 млрд гривен из-за рисков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов подготовило отчет о фискальных рисках, которые могут повлиять на бюджетные показатели в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).

В перечень вошли военные действия и их последствия, рост долговой нагрузки, проблемы в госсекторе, социальной сфере и сельском хозяйстве. Также отмечаются риски от судебных решений, нестабильности финансового сектора, приватизации, чрезвычайных ситуаций.

Вероятность реализации большинства рисков оценена как высокая. Их влияние может превышать 0,5% ВВП, что угрожает макрофинансовой стабильности и выполнению госбюджета.
Макроэкономические вызовы

Согласно прогнозу правительства, в 2026 году Украина будет оставаться в состоянии военной экономики. Будут сохраняться высокие оборонные расходы, структурные дисбалансы и медленное восстановление производства. Ограниченное возвращение мигрантов и разрушение инфраструктуры будут тормозить развитие.

Среди внешних факторов риска: военная агрессия России, неопределенность с международной поддержкой, колебания цен на энергоресурсы и продовольствие, возможные глобальные рецессионные тенденции. Внутренние проблемы - это демографический кризис, дефицит рабочей силы, разрушение предприятий и логистики.

Демография и инвестиции

"Депопуляция населения происходит из-за войны, высокого уровня преждевременной смертности, массовой эмиграции, прежде всего женщин и детей", - говорится в документе.

По данным Минсоцполитики средняя ожидаемая продолжительность жизни сократилась с 66,4 лет для мужчин и 76,2 лет для женщин в 2020 году до 57,3 лет и 70,9 лет в 2023 году, что ограничивает потенциал рабочей силы и влияет на возможности экономического восстановления.

Одновременно с началом полномасштабного вторжения РФ в 2022 году на рынке труда сформировался существенный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, охватывающий различные отрасли и профессиональные категории, отметили в правительстве.

Еще одним вызовом является низкий уровень прямых иностранных инвестиций. В 2022 году их объем упал до 0,1% ВВП и восстановился лишь частично благодаря реинвестициям. Хроническое недофинансирование ограничивает развитие производства и технологий.

Международная поддержка и агросектор

Минфин предупреждает: сокращение международной помощи может привести к проблемам с финансированием бюджета, поддержкой бизнеса и социальных расходов. Вероятность этого риска оценена как средняя.

Отдельное внимание уделено агросектору. Война привела к потере более 1 млн гектаров угодий. Общие убытки в сельском хозяйстве оцениваются в 72,7 млрд долларов. Это создает риски для валютных поступлений, продовольственной безопасности и инфляции.

Глобальная экономика и прогнозы

Сокращение мирового спроса на украинский экспорт, в частности на зерно и металлургию, также может негативно повлиять на экономику. При глобальной рецессии возможен рост дефицита текущего счета и долговой нагрузки.

Нацбанк и правительство прогнозируют рост ВВП в 2026 году на уровне 2,3-2,4%. В то же время Минфин предостерегает, что реализация нескольких рисков одновременно может значительно снизить эти показатели.

Влияние на бюджет

По оценкам Минфина:

  • разрушение инфраструктуры может уменьшить ВВП на 1,4 п.п.;
  • демографический кризис и дефицит рабочей силы - на 1,8 п.п.;
  • низкий урожай зерновых - до 0,8 п.п.;
  • сокращение международной помощи - до 2,3 п.п.

Расчеты показывают, что потенциальное негативное влияние отдельных шоков на макроэкономическую среду и доходы общего фонда сводного бюджета колеблется в диапазоне от 1,9 млрд грн (0,02% ВВП) до 44,7 млрд гривен (0,44% ВВП).
Влияние каждого риска имеет собственную специфику, связанную как с масштабами влияния на реальный ВВП, так и со структурой доходов бюджета. Арифметическая сумма потерь в случае одновременного наступления всех указанных рисков составляет 124,2 млрд гривен, или почти 1,2% ВВП. Это означает потенциальный рост бюджетного дефицита и потребности в дополнительном финансировании, или соответствующего сокращения расходов.

Напомним, правительство при разработке проекта госбюджета на 2026 год выбрало негативный сценарий продолжения войны в 2026 году.

В то же время правительство прогнозирует рост экономики Украины в следующем году на 2,4%.

