Мінфін хоче отримати 300 млн грн від зниження вартості безподаткових посилок до 100 євро

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У проекті державного бюджету вже врахували 300 млн грн від запланованого зниження вартості безподаткових посилок

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачені додаткові доходи від зниження вартості безподаткових посилок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9000.

У пояснювальній записці до проекту бюджету, яку підписала в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, зазначається, що бюджет додатково отримає 300 млн грн від "зменшення порогу неоподатковуваного ПДВ мінімуму вартості товарів, що ввозяться (пересилаються) малими партіями в міжнародних поштових та експрес-відправленнях)".

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів запропонував Верховній раді знизити поріг безподаткових пересилань для фізичних осіб зі 150 до 100 євро. Згідно з проектом закону, пропонується оподатковувати податком на додану вартість (ПДВ) ввезення в Україну товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026,1 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Видатки держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд грн.

У порівняні з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.