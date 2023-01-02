В Киеве повреждены энергообъекты: вводятся аварийные отключения света

В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Вводятся аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Также обесточены некоторые объекты теплоснабжения.

"В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.

Напомним, российские войска в ночь на 2 января запустили на Киев несколько волн "Шахедов".

За время ночной воздушной атаки на столицу удалось сбить 20 вражеских целей.

Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний мужчина.

Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета.

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