В Киеве повреждены энергообъекты: вводятся аварийные отключения света
В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Вводятся аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Также обесточены некоторые объекты теплоснабжения.
"В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.
Напомним, российские войска в ночь на 2 января запустили на Киев несколько волн "Шахедов".
За время ночной воздушной атаки на столицу удалось сбить 20 вражеских целей.
Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний мужчина.
Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета.
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