Энергетики возобновили работу линии питания Запорожской АЭС

Украинские энергетики возобновили работу внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская", которую сегодня, 22 марта, россияне повредили во время массированного обстрела .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Как объясняет "Энергоатом", сегодня временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяют две линии электропередачи:

"Запорожская ТЭС - Ферросплавная";

"Днепровская".

Благодаря этим линиям электропередачи обеспечивается питание собственных нужд Запорожской АЭС.

В частности пресс-служба добавляет, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.

Угроза блекаута на ЗАЭС

Вследствие сегодняшней масштабной ракетной атаки против Украины в 05:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская".

Как рассказывал "Энергоатом" линия была лишь недавно отремонтирована, поскольку длительное время не работала из-за повреждений в результате очередного российского обстрела.

Подробнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.